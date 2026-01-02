Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует 24 Канал.
Что известно о Вадиме Тернопольском?
Полицейский погиб 29 декабря прошлого года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении в результате удара вражеского FPV-дрона по минометной позиции.
Он до последнего вздоха оставался верным Присяге, Украине и своему долгу – защищать людей и государство,
– подчеркнули в полиции.
Вадим посвятил службе в органах внутренних дел почти 25 лет. Всего за 2 дня до гибели Вадим вместе с собратьями в окопах встретил свое 45-летие.
"Он был не только профессиональным и ответственным правоохранителем, но и мужественным воином, надежным побратимом, человеком чести и большого сердца. Вадима знали как искреннего, принципиального и преданного делу коллегу, который всегда был готов поддержать, подставить плечо и взять на себя ответственность в самые сложные моменты", – вспоминают в полиции.
Их жизни забрала Россия
На войне погиб 22-летний военнослужащий с Кировоградщины Владислав Михайлов. Жизнь бойца оборвалась на Купянском направлении.
На фронте погиб военный Дмитрий Пилипюк из Подволочиской общины, что на Тернопольщине. Свой последний бой он принял 4 июля 2025 года в районе Волчанска Харьковской области.
Воин Евгений Курило с Полтавщины погиб в Курской области 11 марта 2025 года. Более 9 месяцев военный считался пропавшим без вести.