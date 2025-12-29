Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Подволочиский поселковый совет.

Что известно о Дмитрии Пилипюке?

Дмитрий родился в 1993 году в селе Хмелиска.

Он был солдатом 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Свой последний бой он принял еще 4 июля 2025 года в районе Волчанска Харьковской области.

Дмитрий отдал свою жизнь, защищая независимость, свободу и будущее Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти общества,

– написали в поселковом совете.

Дома воина встретили 28 декабря.

Прощание начнется 29 декабря во дворе его, а похоронят защитника Украины на сельском кладбище рядом с погибшими Героями.

24 Канал выражает соболезнования родными и близкими павшего Дмитрия Пилипюка. Вечная и светлая память воину!

