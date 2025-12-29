Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Подволочиский поселковый совет.
Что известно о Дмитрии Пилипюке?
Дмитрий родился в 1993 году в селе Хмелиска.
Он был солдатом 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
Свой последний бой он принял еще 4 июля 2025 года в районе Волчанска Харьковской области.
Дмитрий отдал свою жизнь, защищая независимость, свободу и будущее Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти общества,
– написали в поселковом совете.
Дома воина встретили 28 декабря.
Прощание начнется 29 декабря во дворе его, а похоронят защитника Украины на сельском кладбище рядом с погибшими Героями.
24 Канал выражает соболезнования родными и близкими павшего Дмитрия Пилипюка. Вечная и светлая память воину!
Другие потери
27 декабря на Запорожском направлении погиб основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, известный как White Rex. Он был известен как ультраправый активист и националист, поддерживавший Украину.
11 марта 2025 в Курской области погиб Евгений Курило из Полтавской области. Гибель воина подтвердили ДНК-экспертизой.
Два года в неизвестности жила и семья павшего воина с Днепропетрощины Сергея Мельгунова. Он погиб при исполнении служебных обязанностей вблизи населенного пункта Водяное Покровского района.