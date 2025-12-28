Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пошел на войну после гибели брата: на фронте погиб 23-летний воин Андрей Волощук

Что известно о гибели тернополянина?

В воскресенье, 21 декабря, стало известно о гибели защитника с Тернопольщины – Михаила Грицишина. Сердце воина не выдержало, и он покинул этот мир.

Каждый павший воин – это невыразимая потеря для Тернополя. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя. Вечная и светлая память!,

– отметил Надал.

Команда 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя. Вечная память!

Кого Украина потеряла на войне недавно?