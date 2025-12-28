Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, пишет 24 Канал.
Смотрите также Пошел на войну после гибели брата: на фронте погиб 23-летний воин Андрей Волощук
Что известно о гибели тернополянина?
В воскресенье, 21 декабря, стало известно о гибели защитника с Тернопольщины – Михаила Грицишина. Сердце воина не выдержало, и он покинул этот мир.
Каждый павший воин – это невыразимая потеря для Тернополя. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя. Вечная и светлая память!,
– отметил Надал.
Команда 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя. Вечная память!
Кого Украина потеряла на войне недавно?
В результате российского ракетного обстрела Житомирщины 23 декабря погибла четырехлетняя Кристина Соловьева. Ракетный удар по гражданской инфраструктуре вызвал разрушение жилых домов и унес жизнь девочки.
27 декабря 2025 года стало известно о сгибели основателя Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина, известного как White Rex.
Воин Евгений Курило из Полтавской области погиб в Курской области 11 марта 2025 года. Более 9 месяцев военный считался пропавшим без вести.