Всего за несколько дней до смерти, 2 декабря, ему исполнилось 23 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брата Богдана Волощука.

Что известно об Андрее Волощуке?

"Мольфар" был старшим пулеметчиком разведывательного батальона в составе "Хартии".

Впереди должна была быть жизнь, мечты, планы, но он выбрал другое – стать на защиту Украины,

– рассказал брат Богдан.

Андрей подписал контракт в октябре 2024 года. До этого он работал в должности руководителя отделения Новой Почты во Львове.

На фронте защитник часто выполнял боевые задачи под вражеским артиллерийским и минометным огнем, выходил из самых опасных ситуаций, сбивал российские FPV-дроны.

А️ле, к сожалению, во время выполнения очередного боевого задания у Купянска, Андрей погиб из-за вражеской сейсмической мины ПОМ-3.

Его старший брат Олег 1991 года рождения также погиб на фронте. Произошло это 11 ноября 2022 года на Бахмутском направлении.

