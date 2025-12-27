Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Заводскую общину, что на Полтавщине.
Что известно о павшем Евгении Курило?
Как рассказали в общине, Евгений Курило был родом из села Пески Лохвицкого района Полтавской области. Он родился 4 октября 1979 года и учился в местной школе. После ее окончания поступил в Лохвицкий филиал Полтавского техникума пищевых технологий.
Тогда воин присоединился на срочную службу в рядах ВСУ, а после возвращения продолжил обучение.
В мирной жизни работал на сахарном заводе, впоследствии – на предприятии ООО "Элеватор-Агро". Также учился в Национальной академии безопасности Украины.
На службу в Вооруженные Силы Украины Евгения Курило призвали 26 апреля 2023 года. С марта 2025 года военный считался без вести пропавшим.
Гибель воина с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза. По данным Полтавского ТЦК и СП, он погиб 11 марта 2025 года при выполнении боевого задания на Курщине, что в России.
Вечная и светлая память Герою. Вся община в скорби вместе с семьей погибшего Защитника,
– выразили соболезнования в обществе.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою!
Кого недавно потеряла Украина на войне?
Во время выполнения служебных обязанностей погиб младший сержант Сергей Мельгунов. Он был родом из Днепропетровской области. Почти два года его считали пропавшим без вести.
Также война унесла жизнь волонтера Вячеслава Ильченко. Он погиб 25 декабря в Донецкой области во время эвакуации. Его автомобиль атаковал вражеский дрон.
вблизи Купянска погиб 23-летний Андрей Волощук. Он был старшим пулеметчиком разведывательного батальона "Хартия".