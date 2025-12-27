Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Заводскую общину, что на Полтавщине.

Что известно о павшем Евгении Курило?

Как рассказали в общине, Евгений Курило был родом из села Пески Лохвицкого района Полтавской области. Он родился 4 октября 1979 года и учился в местной школе. После ее окончания поступил в Лохвицкий филиал Полтавского техникума пищевых технологий.

Тогда воин присоединился на срочную службу в рядах ВСУ, а после возвращения продолжил обучение.

В мирной жизни работал на сахарном заводе, впоследствии – на предприятии ООО "Элеватор-Агро". Также учился в Национальной академии безопасности Украины.

На службу в Вооруженные Силы Украины Евгения Курило призвали 26 апреля 2023 года. С марта 2025 года военный считался без вести пропавшим.

Гибель воина с Полтавщины подтвердила ДНК-экспертиза. По данным Полтавского ТЦК и СП, он погиб 11 марта 2025 года при выполнении боевого задания на Курщине, что в России.

Вечная и светлая память Герою. Вся община в скорби вместе с семьей погибшего Защитника,

– выразили соболезнования в обществе.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою!

