О трагической потере сообщили на странице фонда "Несокрушимый Харьков", там уточнили, что Вячеслав со своей командой спас жизни сотням людей, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по волонтерам?

Как сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, оккупанты в очередной раз использовали дрон на оптоволокне в жилых кварталах города. Под прицелом россиян была группа волонтеров, которая занималась вывозом людей из опасных зон.

В результате этой атаки погиб Вячеслав Ильченко. Еще двое волонтеров получили ранения.
Один из них, Богдан Зуяков, рассказал, что дрон попал прямо в крышу автомобиля, когда волонтерская группа ехала на эвакуацию дедушки. Взрыв произошел за считанные секунды. Вячеслав получил ранение в голову, которое было несовместимо с жизнью.

Кем был погибший Слава Ильченко?

На странице волонтера в Facebook десятки видео, снятых во время эвакуации. На них Вячеслав помогает жителям спастись от войны прямо под звуки пулеметных очередей.
Накануне собственной смерти Вячеслав записал видео, в котором честно высказался о своей усталости, однако сказал, что должен вернуться за бабушками, которым пообещал спасение. К сожалению, очередная поездка на эвакуацию 25 декабря стала для него последней.

Это огромная потеря для волонтерского фронта Харькова и для всех, кто знал его лично. Слава вместе со своей командой спас жизни сотням людей. Сегодня он отдал за это свою,
– написали на странице фонда "Несокрушимый Харьков".

На помощь семье погибшего открыли сбор. Приобщиться к поддержке жены и дочерей Вячеслава можно по ссылке на банке.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Вячеславу!

