О трагической потере 24 Канал сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что говорят коллеги о погибшей в Изюме полицейской?
Ирина Байда работала патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянска. Она с мужем проживала в Изюме, в доме, который был серьезно поврежден во время недавней атаки на город.
42-летняя старшая лейтенантка была одна из первый патрульный, кто нес службу в прифронтовых населенных пунктах.
Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь, – говорится в сообщении коллег.
Ирина погибла вместе с 47-летним мужем. Ее 15-летний сын остался сиротой.
Искренние соболезнования и скорбь из-за потери полицейского выразили и в патрульной полиции Краматорска и в сводной бригаде при Департаменте патрульной полиции.
Что известно об ударе по Изюму 20 декабря?
Россияне за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область. КАБы и дроны враг применил по трем районам. В Изюме кроме погибших супругов еще были пострадавшие: две местные жительницы получили острую реакцию на стресс. В городе повреждены кафе, дворец культуры, многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили.
Россияне массированно атаковали Изюм / Фото полиции Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что по Изюму оккупанты применили КАБы. Атака состоялась около 15:40. Харьковская областная прокуратура сообщает о 9 сброшенных бомб.
В ГСЧС отметили, что одно из попаданий произошло на территории частного домовладения, там разрушен дом. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки. Песика погибших удалось достать невредимым.
Из-под завалов дома достали тела погибших / Фото полиции и ГСЧС
Российские атаки по Украине: последние новости
21 декабря враг атаковал Одессу. В городе вечером прогремел сильный взрыв из-за удара баллистической ракетой с кассетной боевой частью.
В ночь на 21 декабря Россия атаковала Ровенскую область "Шахедами". Атака нанесла разрушения объекту гражданской инфраструктуры. Пострадал один человек.
Всего минувшей ночью враг запустил свое вооружение в Киевскую и Николаевскую области. ПВО обезвредила 75 из 97 вражеских БПЛА.