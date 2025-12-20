Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какие фото из Украины признаны лучшими по версии NYT?

Определенные фото показали, каким нынешний год был в Украине и мире. Среди них – важные политические события и трагедии, которые переживают люди. Важно, что фотографы описали то, что изображено на их снимках, что стало своеобразными свидетельствами очевидцев.

На одном из кадров снято встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Тогда главы государств серьезно поссорились на фоне войны в Украине. Дуг Миллс запечатлел момент, когда Трамп резко высказался, что Украина начнет "третью мировую войну". По словам фотографа, долгожданная встреча закончилась плохо. Ему было трудно находиться в той комнате, когда все происходило.



Словесная перепалка Трампа и Зеленского в Белом доме / Фото Дуга Миллса

Оксана Парфенюк сняла на камеру лейтенантку Екатерину – единственную женщину-пилота в нашей армии. Это фото показывает, что украинки тоже стремятся быть военными и защищать государство.



Единственная украинская женщина-пилот / Фото Оксаны Парфенюк

Кадр, от которого наворачиваются слезы, был сделан фотографом Финбарром О'Райли. Он находился на похоронах 9-летнего Германа Трипольца – мальчика, который погиб в Кривом Роге в результате российского ракетного удара возле детской площадки. Тогда вместе с ним оборвалась жизнь еще 8 детей.



Трагедия одной украинской семьи / Фото Финбарра О'Райли

Тайлера Хикс находился на Купянском направлении фронта и снял, как солдат 14 механизированной бригады стреляет из-под земли. Фотограф объяснил, что украинские защитники вынуждены полностью прятать свою артиллерию под землю, потому что российские беспилотники следят за ними.

Весь ландшафт военной фотографии в Украине изменился менее чем за год. Уже очень трудно что-то увидеть, потому что попытка воевать на открытом воздухе, как на этой фотографии, будет означать, что вас сразу же обстреляют,

– сообщил Хикс.



Ландшафт войны изменился / Фото Тайлера Хикса

Авторы показали и жизнь обычных людей, которые остаются без крыши над головой. Так Дэвид Гуттенфельдер 24 июля сфотографировал женщину, которая вместе с собаками покинула свою квартиру в Харькове после атаки российскими авиабомбами неподалеку.



Побег из собственного дома / Фото Дэвида Гуттенфельдера

29 августа Финбарр О'Райли сделал еще один снимок в столице Украины. Он показал миру импровизированный мемориал жертвам российского удара по Киеву, который произошел через некоторое время после встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Он изобразил реальность бытия украинцев, где дети играют на фоне разрушенного здания, а взрослые рассматривают его.



Жестокая реальность Украины / Фото Финбарра О'Райла

В подборку также попало фото с пожаром после атаки дрона на Славянск 8 октября. Снято административное здание, которое загорелось из-за агрессии россиян. Фотограф Тайлер Хикс заметил, что такие обстрелы – обычное явление для украинцев, а повторные обстрелы мешают спасателям вовремя преодолевать возгорания.



Героизм спасателей, показанный в одном кадре / Фото Тайлера Хикса

