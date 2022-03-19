Каждый обеспокоен ситуацией в Украине. На улицах городов иностранные журналисты снимают и ведут трансляцию событий для всего мира.
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The Guardian показал ужасные кадры Мариуполя после обстрела
Так, британская газета The Guardian подняла в небо свои дроны, чтобы показать, как выглядит Мариуполь после многодневного обстрела российскими оккупантами.
На опубликованных кадрах – один из торговых центров города, подвергшийся атаке врага. С высоты птичьего полета видно, что от него остались только развалины.
Смотрите видео:
Отметим, украинские защитники героически держат оборону Мариуполя и наносят большие потери врагу.
Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.
Обратите внимание – эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео