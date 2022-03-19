Соответствующую информацию в твиттере опубликовал корреспондент американского интернет-медиа BuzzFeed Кристофер Миллер. Это случилось на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты уничтожают Мариуполь

Новые спутниковые снимки Мариуполя показывают больше разрушений, нанесенных хаотичной российской бомбардировкой. Отчетливо видны массивные глыбы гражданских домов, уничтоженных взрывами,

– написал Миллер.

Журналист пояснил, что на кадрах видно как:

облако заслонило изображение разрушенного драмтеатра;

второе изображение показывает линию эвакуируемых автомобилей.



Обстрелянный оккупантами Мариуполь



В Мариуполе под обстрелами в дальнейшем находятся тысячи людей, но есть затор при выезде



Под облаком уничтоженный орками драмтеатр

Какая ситуация в Мариуполе 18 марта – смотрите видео