Соответствующую информацию в твиттере опубликовал корреспондент американского интернет-медиа BuzzFeed Кристофер Миллер. Это случилось на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты уничтожают Мариуполь
Новые спутниковые снимки Мариуполя показывают больше разрушений, нанесенных хаотичной российской бомбардировкой. Отчетливо видны массивные глыбы гражданских домов, уничтоженных взрывами,
– написал Миллер.
Журналист пояснил, что на кадрах видно как:
- облако заслонило изображение разрушенного драмтеатра;
- второе изображение показывает линию эвакуируемых автомобилей.
Обстрелянный оккупантами Мариуполь
В Мариуполе под обстрелами в дальнейшем находятся тысячи людей, но есть затор при выезде
Под облаком уничтоженный орками драмтеатр
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