Відповідну інформацію у твітері опублікував кореспондент американського інтернет-медіа BuzzFeed Крістофер Міллер. Це трапилось на 23 війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти знищують Маріуполь

Нові супутникові знімки Маріуполя показують більше руйнувань, завданих хаотичним російським бомбардуванням. Чітко видно масивні брили цивільних будинків, знищених вибухами,
– написав Міллер.

Журналіст пояснив, що на кадрах видно як:

  • хмара затулила зображення зруйнованого драмтеатру;
  • друге зображення показує лінію автомобілів, що евакуюються.


Обстріляний окупантами Маріуполь


У Маріуполі під обстрілами надалі перебувають тисячі людей, але є затор при виїзді


Під хмарою знищений орками драмтеатр

Яка ситуація у Маріуполі 18 березня – дивіться відео