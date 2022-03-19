Відповідну інформацію у твітері опублікував кореспондент американського інтернет-медіа BuzzFeed Крістофер Міллер. Це трапилось на 23 війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти знищують Маріуполь

Нові супутникові знімки Маріуполя показують більше руйнувань, завданих хаотичним російським бомбардуванням. Чітко видно масивні брили цивільних будинків, знищених вибухами,

– написав Міллер.

Журналіст пояснив, що на кадрах видно як:

хмара затулила зображення зруйнованого драмтеатру;

друге зображення показує лінію автомобілів, що евакуюються.



Обстріляний окупантами Маріуполь



У Маріуполі під обстрілами надалі перебувають тисячі людей, але є затор при виїзді



Під хмарою знищений орками драмтеатр

Яка ситуація у Маріуполі 18 березня – дивіться відео