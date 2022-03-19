Відповідну інформацію у твітері опублікував кореспондент американського інтернет-медіа BuzzFeed Крістофер Міллер. Це трапилось на 23 війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти знищують Маріуполь
Нові супутникові знімки Маріуполя показують більше руйнувань, завданих хаотичним російським бомбардуванням. Чітко видно масивні брили цивільних будинків, знищених вибухами,
– написав Міллер.
Журналіст пояснив, що на кадрах видно як:
- хмара затулила зображення зруйнованого драмтеатру;
- друге зображення показує лінію автомобілів, що евакуюються.
Обстріляний окупантами Маріуполь
У Маріуполі під обстрілами надалі перебувають тисячі людей, але є затор при виїзді
Під хмарою знищений орками драмтеатр
Яка ситуація у Маріуполі 18 березня – дивіться відео