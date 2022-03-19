Кожен занепокоєний ситуацією в Україні. На вулицях міст іноземні журналісти знімкують та ведуть трансляції подій для всього світу.
До теми Як окупанти руйнують Маріуполь: нові супутникові знімки Maxar
The Guardian показав жахливі кадри Маріуполя після обстрілу
Так, британська газета The Guardian підняла у небо свої дрони, щоб показати, який вигляд має Маріуполь після багатоденного обстрілу російськими окупантами.
На опублікованих кадрах – один із торгових центрів міста, який піддався атаці ворога. З висоти пташиного польоту видно, що від нього залишилися лише руїни.
Дивіться відео:
Зазначимо, українські захисники героїчно тримають оборону Маріуполя, й завдають неабияких втрат ворогу.
Наші воїни здійснили рейд по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління. Під час цього знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.
Зверніть увагу – евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами: дивіться відео