Про трагічну втрату 24 Канал повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Що кажуть колеги про загиблу в Ізюмі поліціянтку?

Ірина Байда працювала патрульною поліцейською батальйону Краматорська та Словʼянська. Вона з чоловіком проживала в Ізюмі, в будинку, який було серйозно пошкоджено під час нещодавньої атаки на місто.

42-річна старша лейтенантка була одна з перших патрульний, хто ніс службу в прифронтових населених пунктах.

Сумлінна, старанна та вірна Присязі українському народові, вона завжди була там, де потрібна була її допомога, – йдеться в повідомленні колег.

Ірина загинула разом з 47-річним чоловіком. Її 15-річний син залишився сиротою.

Щирі співчуття та скорботу через втрату поліціянтки висловили й у патрульній поліції Краматорська та у зведеній бригаді при Департаменті патрульної поліції.

Що відомо про удар по Ізюму 20 грудня?

Росіяни минулої доби обстріляли Харківщину. КАБи та дрони ворог застосував по трьох районах.В Ізюмі крім загиблого подружжя ще були постраждалі: дві місцеві жительки зазнали гострої реакції на стрес. У місті пошкоджені кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі.

Росіяни масовано атакували Ізюм / Фото поліції Харківської області

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що по Ізюму окупанти застосували КАБи. Атака відбулася близько 15:40. Харківська обласна прокуратура повідомляє про 9 скинутих бомб.

В ДСНС зазначили, що одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння, там зруйновано будинок. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки. Песика загиблих вдалося дістати неушкодженим.

З-під завалів будинку дістали тіла загиблих / Фото поліції та ДСНС

