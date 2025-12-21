О 16:48 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет із півдня, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Близько 16:52 у межах Одеси пролунав сильний вибух. Монітори повідомили, що ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним боєприпасом. Ракету запустили з території окупованого Криму.

Нагадаємо, що ворог використовує касетну бойову частину для того, аби спричинити якомога більше жертв.

Касетні боєприпаси, розриваючись, розсіюють десятки або сотні дрібних уламків на значній площі, уражаючи не лише військові цілі, а й усе навколо.

Зауважимо, що останніми днями Одещина постійно перебуває під ворожими обстрілами як дронами, так і ракетами. У ніч проти 13 грудня область зазнала найбільшої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Противник цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. У значній частині регіону зникло світло, тепло і вода. Навіть за тиждень після атаки велика кількість мешканців Одеської області залишається без електроенергії. Зокрема, аварійні відключення досі діють для частини Одеси.

Що відомо про останні обстріли Одещини?