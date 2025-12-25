Про трагічну втрату повідомили на сторінці фонду "Незламний Харків", там уточнили, що В'ячеслав зі своєю командою врятував життя сотням людей, передає 24 Канал.

Читайте також Пішов на війну після загибелі брата: на фронті поліг 23-річний воїн Андрій Волощук

Що відомо про удар по волонтерах?

Як поінформував начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов, окупанти вкотре використали дрон на оптоволокні в житлових кварталах міста. Під прицілом росіян була група волонтерів, яка займалася вивезенням людей із небезпечних зон.



Внаслідок цієї атаки загинув В'ячеслав Ільченко. Ще двоє волонтерів отримали поранення. Один із них, Богдан Зуяков, розповів, що дрон поцілив просто у дах автомобіля, коли волонтерська група їхала на евакуацію дідуся. Вибух стався за лічені секунди. В'ячеслав отримав поранення в голову, яке було несумісне з життям.

Ким був загиблий Слава Ільченко?

На сторінці волонтера у Facebook десятки відео, зафільмованих під час евакуації. На них В'ячеслав допомагає жителям урятуватися від війни просто під звуки кулеметних черг. Волонтерська діяльність Ільченка: дивіться відео

Напередодні власної смерті В'ячеслав записав відео, у якому чесно висловився про свою втому, однак сказав, що має повернутися за бабусями, яким пообіцяв порятунок. На жаль, чергова поїздка на евакуацію 25 грудня стала для нього останньою.

Це величезна втрата для волонтерського фронту Харкова і для всіх, хто знав його особисто. Слава разом зі своєю командою врятував життя сотням людей. Сьогодні він віддав за це своє,

– написали на сторінці фонду "Незламний Харків".

На допомогу родині загиблого відкрили збір. Долучитися до підтримки дружини та доньок В'ячеслава можна за посиланням на банку.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана В'ячеславу!

Їхнє життя обірвала війна