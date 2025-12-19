Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську раду.

Що відомо про загибель Віталія Бойка з Київщини?

Старший солдат Віталій Васильович Бойко народився у 1992 році. Він долучився до війська, аби захищати рідну державу. Віталій Васильович ніс службу Україні на посаді оператора відділення радіоелектронної боротьби. Обороняв один з гарячих напрямків Харківської області.

Віталій Бойоко залишався вірним солдатом до останнього подиху. Він загинув 13 листопада в районі Кутьківки.

Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу. Схилимо голови у скорботі,

– йдеться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Васильовича Бойка. Розділяємо біль від втрати та дякуємо Герою за подвиг!

Захисники, які віддали життя за кожного з нас