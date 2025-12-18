Про це інформує 24 Канал з посиланням на Боярську міську територіальну громаду.
Що відомо про полеглого?
Олександр Вовкушевський з позивним "Куш" 1993 року народження був родом з Маріуполя, що на Донеччині. У 2012 році здобув середню спеціальну освіту за фахом електромонтера. Згодом працював автомеханіком-слюсарем у сервісному центрі DAF.
Зазначається, що військовий проживав у Боярці на Київщині як внутрішньо переміщена особа. До лав ЗСУ його призвали 26 лютого 2025 року. Він служив водієм штурмової роти 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
Згодом стало відомо, що воїн загинув 30 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Нова путь у Курській області. До цього певний час його вважали зниклим безвісти.
Його батьки померли, а власної сім'ї він не мав, йдеться в повідомленні.
Просимо жителів громади гідно вшанувати пам'ять загиблого Героя. Сумуємо, схиляючи голови у скорботі,
– додали у Боярській МТГ.
Поховали Олександра Вовкушевського 17 грудня на Алеї Героїв на кладовищі в Боярці.
Редакція 24 Каналу висловлює шану полеглому Захиснику. Вічна пам'ять Герою!
Кого нещодавно втратила Україна на фронті?
Тодор Кузьмов з Болгарії загинув, захищаючи Україну. Він став третім болгарським добровольцем, чию загибель підтвердили у війні Росії проти України.
На фронті також поліг командир відділення БпЛА Костянтин Штифурак. До служби в Силах оборони він працював оператором і режисером.
Загинув захисник Юрій Костишин, відомий як Кіт Характерник. У мирному житті він був фотографом, чиї роботи демонстрували в Україні і за кордоном.