Про це інформує 24 Канал з посиланням на Боярську міську територіальну громаду.

Що відомо про полеглого?

Олександр Вовкушевський з позивним "Куш" 1993 року народження був родом з Маріуполя, що на Донеччині. У 2012 році здобув середню спеціальну освіту за фахом електромонтера. Згодом працював автомеханіком-слюсарем у сервісному центрі DAF.

Зазначається, що військовий проживав у Боярці на Київщині як внутрішньо переміщена особа. До лав ЗСУ його призвали 26 лютого 2025 року. Він служив водієм штурмової роти 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Згодом стало відомо, що воїн загинув 30 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Нова путь у Курській області. До цього певний час його вважали зниклим безвісти.

Його батьки померли, а власної сім'ї він не мав, йдеться в повідомленні.

Просимо жителів громади гідно вшанувати пам'ять загиблого Героя. Сумуємо, схиляючи голови у скорботі,

– додали у Боярській МТГ.

Поховали Олександра Вовкушевського 17 грудня на Алеї Героїв на кладовищі в Боярці.

Редакція 24 Каналу висловлює шану полеглому Захиснику. Вічна пам'ять Герою!

