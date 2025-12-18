Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Боярскую городскую территориальную общину.

Что известно о павшем?

Александр Вовкушевский с позывным "Куш" 1993 года рождения был родом из Мариуполя, Донецкой области. В 2012 году получил среднее специальное образование по специальности электромонтера. Впоследствии работал автомехаником-слесарем в сервисном центре DAF.

Отмечается, что военный проживал в Боярке Киевской области как внутренне перемещенное лицо. В ряды ВСУ его призвали 26 февраля 2025 года. Он служил водителем штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Впоследствии стало известно, что воин погиб 30 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Новый путь в Курской области. До этого некоторое время его считали пропавшим без вести.

Его родители умерли, а собственной семьи он не имел, говорится в сообщении.

Просим жителей общины достойно почтить память погибшего Героя. Скорбим, склоняя головы в скорби,

– добавили в Боярской МТГ.

Похоронили Александра Вовкушевского 17 декабря на Аллее Героев на кладбище в Боярке.

Редакция 24 Канала выражает уважение павшему Защитнику. Вечная память Герою!

