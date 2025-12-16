Константин был командиром отделения БпЛА. Печальную весть в сети сообщили друзья и жена павшего военного, передает 24 Канал.
Что известно о погибшем?
До 2022 года Штифурак работал оператором, снимал видео для различных проектов и участвовал в рисковых задачах. Речь идет, частности о съемках нелегального мини-НПЗ на Харьковщине.
С первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и до последнего находился на линии соприкосновения.
Константин Штифурак положил свою жизнь за защиту Украины / Фото со страницы воина в Facebook
На фронте он не только боролся с врагом, но и помогал коллегам преодолевать организационные трудности и бюрократию, поддерживал технику и обеспечение.
Его смерть стала большой потерей для собратьев и всех, кто его знал. Константин оставил заметный след как в военной, так и в творческой деятельности.
Ты был лучшим мужчиной! Лучшим папой! А еще ты был самым большим патриотом!,
– поделилась своим горем жена Константина.
О потере высказался также близкий друг погибшего, отметив, что тот был невероятно добрым и светлым человеком.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Константина. Вечная память и уважение Герою!
Кого еще потеряла Украина на войне?
В боях за Украину погиб 21-летний военнослужащий полка "Азов" Дмитрий Островский с позывным "Сойер". Он воевал в пехоте как штурмовик и, даже получив неоднократные ранения, каждый раз возвращался к выполнению боевых задач на передовой.
На фронте от полученных ранений умер и соучредитель инициативы "Твоя кровь спасает" Тарас Целюх, известный по позывному "Колобок". Он был участником Революции Достоинства и боевых действий в зоне АТО.
Также в результате удара вражеского беспилотника в Северской громаде Бахмутского района погиб пластун Андрей Буда. Он с 2014 года защищал Украину с оружием в руках и занимался гуманитарным разминированием в Донецкой области.