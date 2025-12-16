Константин был командиром отделения БпЛА. Печальную весть в сети сообщили друзья и жена павшего военного, передает 24 Канал.

Что известно о погибшем?

До 2022 года Штифурак работал оператором, снимал видео для различных проектов и участвовал в рисковых задачах. Речь идет, частности о съемках нелегального мини-НПЗ на Харьковщине.

С первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и до последнего находился на линии соприкосновения.



Константин Штифурак положил свою жизнь за защиту Украины / Фото со страницы воина в Facebook

На фронте он не только боролся с врагом, но и помогал коллегам преодолевать организационные трудности и бюрократию, поддерживал технику и обеспечение.

Его смерть стала большой потерей для собратьев и всех, кто его знал. Константин оставил заметный след как в военной, так и в творческой деятельности.

Ты был лучшим мужчиной! Лучшим папой! А еще ты был самым большим патриотом!,

– поделилась своим горем жена Константина.

О потере высказался также близкий друг погибшего, отметив, что тот был невероятно добрым и светлым человеком.



Сообщение о Константине Шифураке / Скриншот

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Константина. Вечная память и уважение Герою!

