Историю трагической потери рассказала мать погибшего Наталья Кулбачук. Об этом написали также в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, выпускником которого был Соер, передает 24 Канал.
Кем был павший защитник?
В вузе отметили, что Дмитрий отличался спортивным характером и стремлением достигать успехов. Он учился на кафедре оздоровительно-рекреационной двигательной активности
Дмитрий с детства был целеустремленным и сильным духом. С 10 лет занимался футболом, неоднократно демонстрируя волю к победе и настоящий спортивный характер,
– сообщили в учебном заведении.
Дмитрий получил диплом в 2025 году. Его мать выразила благодарность университету за возможность сыну продолжать обучение по индивидуальному графику, несмотря на службу, и получить желанное образование.
Уважение к воину и человечность, а не жесткая система – это бесценно. Диплом, к сожалению, уже не пригодится, а знания помогали держаться три года войны. Дмитрию везло на людей, не повезло с нелюдями,
– добавила Наталья Кулбачук.
Погибший Дмитрий Островский / Фото: Facebook Natalka Kulbachuk
Мое сердце. Моя жизнь. Мой Дима. Наш воин. Азовец Соер вернулся на щите. ГОРДОСТЬ МОЯ, СЫН!,
– написала мама героя.
За три года службы Соер получил несколько ранений, но после каждого возвращался на передовую. После первого ранения он потерял безымянный палец и шутил, что это "наименее нужный" из всех. Был случай, когда за один день он получил четыре ранения – одно пулевое и три осколочные. Боролся на Запорожском направлении, под Кременной, в Серебрянском лесу и на других участках фронта.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Дмитрию!
Они вернулись на щите: потери Украины за последнее время
В Донецкой области 28 ноября погиб Денис Шатрюк из Сумской области. Защитнику был 21 год, в ряды Вооруженных сил Украины он присоединился только в апреле этого года.
21 ноября 2025 года на территории Харьковской области погиб боец мотопехотного подразделения из Торчинской громады – Валентин Василюк.
30 ноября 2025 года в Донецкой области из-за минно-взрывного ранения погиб военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады из Шацкой громады Сергей Петрина.
В Запорожской области на передовой отдал свою жизнь пулеметчик из Львовщины Петр Годило. Его во второй раз призвали на службу в 2025 году.