Историю трагической потери рассказала мать погибшего Наталья Кулбачук. Об этом написали также в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, выпускником которого был Соер, передает 24 Канал.

Кем был павший защитник?

В вузе отметили, что Дмитрий отличался спортивным характером и стремлением достигать успехов. Он учился на кафедре оздоровительно-рекреационной двигательной активности

Дмитрий с детства был целеустремленным и сильным духом. С 10 лет занимался футболом, неоднократно демонстрируя волю к победе и настоящий спортивный характер,

– сообщили в учебном заведении.

Дмитрий получил диплом в 2025 году. Его мать выразила благодарность университету за возможность сыну продолжать обучение по индивидуальному графику, несмотря на службу, и получить желанное образование.

Уважение к воину и человечность, а не жесткая система – это бесценно. Диплом, к сожалению, уже не пригодится, а знания помогали держаться три года войны. Дмитрию везло на людей, не повезло с нелюдями,

– добавила Наталья Кулбачук.



Погибший Дмитрий Островский / Фото: Facebook Natalka Kulbachuk

В армию Дмитрий вступил в 2023 году, только достигнув 18-летнего возраста. Он продолжил путь своего отца с позывным "Марк", ветерана АТО, который после 2022 года также вернулся на службу.

Мое сердце. Моя жизнь. Мой Дима. Наш воин. Азовец Соер вернулся на щите. ГОРДОСТЬ МОЯ, СЫН!,

– написала мама героя.

За три года службы Соер получил несколько ранений, но после каждого возвращался на передовую. После первого ранения он потерял безымянный палец и шутил, что это "наименее нужный" из всех. Был случай, когда за один день он получил четыре ранения – одно пулевое и три осколочные. Боролся на Запорожском направлении, под Кременной, в Серебрянском лесу и на других участках фронта.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Дмитрию!

