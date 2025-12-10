Мужчина был опытным офицером бригады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации.
Что известно о Евгении Иванове?
Свою службу в Вооруженных Силах Украины Евгений начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. Родом из Харькова, он с детства мечтал стать летчиком и прошел путь от юного курсанта Харьковского института летчиков до настоящего аса.
Иванов совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупантов на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций.
За мужество и героизм его наградили орденом "За мужество" II и III степеней, отличием Президента Украины "За оборону Украины", а также медалью "Железный крест".
В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал это всю жизнь – спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью,
– рассказали в бригаде.
Там также добавили, что у Евгения остались жена и маленький сын. Для родных и собратьев он навсегда будет светлым, мужественным и достойным человеком, который жил небом и защищал родную землю.
Потери Украины в войне
К сожалению, Украина теряет своих лучших сыновей. На Запорожье 11 сентября 2025 года погиб пилот Су-27, майор Александр Боровик во время выполнения боевого задания.
Кроме этого, 29 июня во время массированной атаки на Украину погиб летчик первого класса Максим Устименко. Его самолет F-16 получил повреждения и начал падать. Пилот смог отвести самолет от населенного пункта, впрочем не успел катапультироваться.
Еще один пилот F-16 Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания, защищая родную землю от российских захватчиков.