Мужчина был опытным офицером бригады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации.

Что известно о Евгении Иванове?

Свою службу в Вооруженных Силах Украины Евгений начал еще в 1995 году, посвятив небу и военной авиации почти три десятилетия. Родом из Харькова, он с детства мечтал стать летчиком и прошел путь от юного курсанта Харьковского института летчиков до настоящего аса.

Иванов совершил более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27, уничтожая оккупантов на разных направлениях фронта, сбивал вражеские воздушные цели, наносил удары по наземным объектам противника, участвовал в десятках сложных воздушных операций.

За мужество и героизм его наградили орденом "За мужество" II и III степеней, отличием Президента Украины "За оборону Украины", а также медалью "Железный крест".

В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал это всю жизнь – спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью,

– рассказали в бригаде.

Там также добавили, что у Евгения остались жена и маленький сын. Для родных и собратьев он навсегда будет светлым, мужественным и достойным человеком, который жил небом и защищал родную землю.

