Чоловік був досвідченим офіцером бригади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації.
Що відомо про Євгена Іванова?
Свою службу в Збройних Силах України Євген розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття. Родом із Харкова, він з дитинства мріяв стати льотчиком і пройшов шлях від юного курсанта Харківського інституту льотчиків до справжнього аса.
Іванов здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупантів на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій.
За мужність та героїзм його нагородили орденом "За мужність" II та III ступенів, відзнакою Президента України "За оборону України", а також медаллю "Залізний хрест".
У свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя – спокійно, впевнено та до кінця, чесно виконуючи свій обов’язок. Він загинув, залишаючись вірним присязі та справі, якій служив із честю,
– розповіли у бригаді.
Там також додали, що в Євгенія залишилися дружина та маленький син. Для рідних і побратимів він назавжди буде світлою, мужньою та гідною людиною, яка жила небом і захищала рідну землю.
Втрати України у війні
На жаль, Україна втрачає своїх найкращих синів. На Запоріжжі 11 вересня 2025 року загинув пілот Су-27, майор Олександр Боровик під час виконання бойового завдання.
Окрім цього, 29 червня під час масованої атаки на Україну загинув льотчик першого класу Максим Устименко. Його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав падати. Пілот зміг відвести літак від населеного пункту, втім не встиг катапультуватись.
Ще один пілот F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання, захищаючи рідну землю від російських загарбників.