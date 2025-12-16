Костянтин був командиром відділення БпЛА. Сумну звістку в мережі повідомили друзі та дружина полеглого військового, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблого?
До 2022 року Штифурак працював оператором, знімав відео для різних проєктів та брав участь у ризикових завданнях. Йдеться, зокрема про фільмування нелегального міні-НПЗ на Харківщині.
З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини та до останнього перебував на лінії зіткнення.
Костянтин Штифурак поклав своє життя за захист України / Фото зі сторінки воїна у Facebook
На фронті він не лише боровся з ворогом, а й допомагав колегам долати організаційні труднощі та бюрократію, підтримував техніку та забезпечення.
Його смерть стала великою втратою для побратимів та всіх, хто його знав. Костянтин залишив помітний слід як у військовій, так і у творчій діяльності.
Ти був найкращим чоловіком! Найкращим татом! А ще ти був найбільшим патріотом!,
– поділилася своїм горем дружина Костянтина.
Про втрату висловився також близький друг загиблого, зазначивши, що той був неймовірно доброю та світлою людиною.
Допис про Костянтина Шифурака / Скриншот
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Костянтина. Вічна пам'ять і шана Герою!
Кого ще втратила Україна на війні?
У боях за Україну загинув 21-річний військовослужбовець полку "Азов" Дмитро Островський із позивним "Соєр". Він воював у піхоті як штурмовик і, навіть зазнавши неодноразових поранень, щоразу повертався до виконання бойових завдань на передовій.
На фронті від отриманих поранень помер і співзасновник ініціативи "Твоя кров рятує" Тарас Целюх, відомий за позивним "Колобок". Він був учасником Революції Гідності та бойових дій у зоні АТО.
Також унаслідок удару ворожого безпілотника в Сіверській громаді Бахмутського району загинув пластун Андрій Буда. Він з 2014 року захищав Україну зі зброєю в руках і займався гуманітарним розмінуванням на Донеччині.