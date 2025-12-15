О трагедии сообщили в футбольном клубе "Карпаты", фанатом которого был покойный. В сообществе выразили соболезнования родным и близким, передает 24 Канал.

Смотрите также "Мечта всей его жизни – дочь": история погибшего командира группы, который сам спас не одного военного

Что известно о Тарасе "Колобке" Целюхе?

Когда началась полномасштабная война, Тарас снова без колебаний пошел защищать Украину. Подробнее о покойном рассказали его друзья Василий Галамай і Михаил Зазуляк.

Именно Тарас был идейным вдохновителем создания ветеранской донорской инициативы "Твоя кровь спасает".

Благодаря его энтузиазму и настойчивости мы помогли спасли много жизней. Он не просто говорил о помощи – он ее организовывал,

– вспоминают побратимы.

Защитник вел здоровый образ жизни, был общественным деятелем и успешным предпринимателем. Он бегал полумарафоны и мечтал о Бостонском марафоне, много читал, коллекционировал монеты и купюры.

"Колобок" был не просто классным товарищем – он был максимально надежным партнером во всех делах, которыми занимался,

– поделились друзья.

К слову, вместе с Тарасом побратимы основали голубичную плантацию, однако теперь планы придется воплощать без него.

Кого еще Украина потеряла на войне?