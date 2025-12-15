О трагедии сообщили в футбольном клубе "Карпаты", фанатом которого был покойный. В сообществе выразили соболезнования родным и близким, передает 24 Канал.
Что известно о Тарасе "Колобке" Целюхе?
Когда началась полномасштабная война, Тарас снова без колебаний пошел защищать Украину. Подробнее о покойном рассказали его друзья Василий Галамай і Михаил Зазуляк.
Именно Тарас был идейным вдохновителем создания ветеранской донорской инициативы "Твоя кровь спасает".
Благодаря его энтузиазму и настойчивости мы помогли спасли много жизней. Он не просто говорил о помощи – он ее организовывал,
– вспоминают побратимы.
Защитник вел здоровый образ жизни, был общественным деятелем и успешным предпринимателем. Он бегал полумарафоны и мечтал о Бостонском марафоне, много читал, коллекционировал монеты и купюры.
"Колобок" был не просто классным товарищем – он был максимально надежным партнером во всех делах, которыми занимался,
– поделились друзья.
К слову, вместе с Тарасом побратимы основали голубичную плантацию, однако теперь планы придется воплощать без него.
Кого еще Украина потеряла на войне?
- Александр Подвишенный погиб 30 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Его долгое время считали пропавшим без вести, но 13 декабря 2025 года с военным попрощались в Ровно. Покойный был поэтом, участником Революции Достоинства и АТО.
- Андрей Буда погиб 10 декабря в боях в Бахмутском районе Донецкой области. Мужчина был воспитателем в "Пласте", одним из первых присоединился к рядам защитников в 2014 году, а позже сознательно отказывался от сержантских званий и оставался солдатом.