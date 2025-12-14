Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Александр Подвишенный погиб на фронте

У городском совете рассказали, что Александр Подвышенный родился в Ровно. Он учился в местной школе №11 и Педагогическом лицее при Ровенском государственном педагогическом университете.

Впоследствии мужчина получил высшее образование по специальности "Литературное творчество" в Национальном университете "Острожская академия".

Также Александр писал стихи – в его активе три поэтических сборника. В 2017 году он стажировался в комитете Верховной Рады Украины по вопросам обороны.

Александр Подвышенный проходил срочную службу в армии, а затем стал участником Революции Достоинства. После этого он присоединился к Добровольческому украинскому корпусу и участвовал в антитеррористической операции, а накануне полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны. Также он был выпускником программы "Вышкола капитанов".

Я с ним познакомился в конце 2022 года, когда перевелся в наш легендарный 56 батальон. Он был нормальным парнем. Очень жаль, что погиб в Крынках. Батальон как раз стоял на Херсонщине, нас после Часового Яра перевели туда и он возглавил тактическую группу,

– рассказал побратим военного Василий.

30-летний капитан Александр Подвишенный погиб 30 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Долгое время боец считался пропавшим без вести – только недавно его идентифицировали и передали родным для захоронения.

