Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Читайте также Более года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель Героя со Львовщины
Александр Подвишенный погиб на фронте
У городском совете рассказали, что Александр Подвышенный родился в Ровно. Он учился в местной школе №11 и Педагогическом лицее при Ровенском государственном педагогическом университете.
Впоследствии мужчина получил высшее образование по специальности "Литературное творчество" в Национальном университете "Острожская академия".
Также Александр писал стихи – в его активе три поэтических сборника. В 2017 году он стажировался в комитете Верховной Рады Украины по вопросам обороны.
Александр Подвышенный проходил срочную службу в армии, а затем стал участником Революции Достоинства. После этого он присоединился к Добровольческому украинскому корпусу и участвовал в антитеррористической операции, а накануне полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны. Также он был выпускником программы "Вышкола капитанов".
Я с ним познакомился в конце 2022 года, когда перевелся в наш легендарный 56 батальон. Он был нормальным парнем. Очень жаль, что погиб в Крынках. Батальон как раз стоял на Херсонщине, нас после Часового Яра перевели туда и он возглавил тактическую группу,
– рассказал побратим военного Василий.
30-летний капитан Александр Подвишенный погиб 30 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.
Долгое время боец считался пропавшим без вести – только недавно его идентифицировали и передали родным для захоронения.
Они отдали жизнь за Украину
На фронте в результате удара вражеского дрона погиб пластун Андрей Буда. Его жизнь оборвалась в Северской общине Бахмутского района Донецкой области. Андрей сознательно отказывался от сержантских званий и оставался солдатом, формально занимая должность водителя пулеметного взвода.
Во время обороны Украины погиб 21-летний боец полка "Азов" Дмитрий "Соер" Островский. Несмотря на многочисленные ранения, он каждый раз возвращался на передовую и служил в пехоте.
На войне погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко. Он считался пропавшим без вести. Зрители могли видеть актера в таких проектах, как "Слуга народа", "Первые ласточки", "Сумасшедшая свадьба", "Крепостная", "Киев днем и ночью", "Реальная мистика" и других.