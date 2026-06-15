Об этом президент США сообщил на брифинге после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Что говорит Трамп о переговорах?

После заключения меморандума с Ираном Дональд Трамп прокомментировал возможные будущие действия по завершению войны в Украине.

Возможно, мы можем что-то сделать в отношении Украины. Я думаю, что и Путин, и Зеленский открыты для этого,

– сказал американский лидер.

Ранее США не были сосредоточены на переговорах о завершении войны России с Украиной из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сейчас, по словам Трампа, Соединенные Штаты перенесут свое внимание на этот вопрос.

Кстати, во время разговора с американским лидером накануне Владимир Зеленский заявил, что лично встретится с Трампом на саммите G7.

Что известно о соглашении США и Ирана?

Напомним, 15 июня стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает вероятное поэтапное ослабление санкций против Тегерана в обмен на сотрудничество с США и ограничение ядерной программы.

Дональд Трамп ответил журналистам, что "соглашение полностью подписано". В то же время чиновник США говорит, что официальное подписание запланировано на 19 июня.