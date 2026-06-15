Об этом президент США сообщил на брифинге после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Что говорит Трамп о переговорах?
После заключения меморандума с Ираном Дональд Трамп прокомментировал возможные будущие действия по завершению войны в Украине.
Возможно, мы можем что-то сделать в отношении Украины. Я думаю, что и Путин, и Зеленский открыты для этого,
– сказал американский лидер.
Ранее США не были сосредоточены на переговорах о завершении войны России с Украиной из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сейчас, по словам Трампа, Соединенные Штаты перенесут свое внимание на этот вопрос.
Кстати, во время разговора с американским лидером накануне Владимир Зеленский заявил, что лично встретится с Трампом на саммите G7.
Что известно о соглашении США и Ирана?
Напомним, 15 июня стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает вероятное поэтапное ослабление санкций против Тегерана в обмен на сотрудничество с США и ограничение ядерной программы.
Дональд Трамп ответил журналистам, что "соглашение полностью подписано". В то же время чиновник США говорит, что официальное подписание запланировано на 19 июня.