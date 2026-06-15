Об этом Трамп заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

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Что известно о заявлении Трампа?

Лидер США заявил, что провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп отметил, что "возможно, мы сможем что-то сделать".

Дональд Трамп отметил, что Зеленский и Путин открыты для диалога, и после окончания войны в Иране США сосредоточат свое внимание на Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что в Украине ежемесячно гибнут 25 тысяч солдат. По его словам, "этого не должно происходить".

О чём Путин говорил с Трампом во время телефонного разговора?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который длился около 55 минут и носил "дружеский и откровенный характер". В частности, стороны обсудили войну в Украине.

Пропагандистские СМИ пишут, что Путин поздравил Трампа с 80-летием, после чего стороны обсудили возможные контакты между представителями двух стран. Кроме того, Трамп якобы был тронут поздравлением и отметил, что российский лидер стал первым среди иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американский президент выразил готовность влиять как на европейских партнеров, так и на Киев в вопросе мирного урегулирования.