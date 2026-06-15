Про це Трамп заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Франції Макроном.

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Що відомо про заяву Трампа?

Лідер США заявив, що провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що "можливо, ми зможемо щось зробити".

Дональд Трамп зауважив, що Зеленський і Путін відкриті для діалогу, і після завершення війни в Ірані США зосередяться на Україні.

Глава Білого дому наголосив, що 25 тисяч солдатів щомісяця гинуть в Україні. За його словами, "це не має відбуватися".

Про що Путін говорив з Трампом під час телефонної розмови?

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала близько 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Зокрема, сторони обговорили війну в Україні.

Пропагандистські медіа пишуть, що Путін привітав Трампа з 80-річчям, після чого сторони обговорили можливі контакти між представниками двох країн. Крім того, Трамп нібито був зворушений привітанням і зазначив, що російський лідер став першим серед іноземних глав держав, хто зателефонував до Білого дому.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, американський президент висловив готовність впливати як на європейських партнерів, так і на Київ у питанні мирного врегулювання.