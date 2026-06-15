Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що вже сьогодні розпочався саміт G7, який триватиме до 17 червня. Дональд Трамп буде присутній і, очевидно, йому не вдасться оминути тему війни в Україні.

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Чи відреагує Трамп на удар по Києво-Печерській лаврі?

За словами Рибачука, Трамп час від часу підкреслює, що є християнином. Однак є сумніви щодо релігійності президента США. Судячи з усього, основна цінність для нього – гроші. Він в усьому намагається знайти спосіб, як заробити.

В цьому контексті навряд чи Трамп якось реагуватиме на удар по Києво-Печерській лаврі. Однак його може змусити до цього політична реальність у США.

Все це про настрої його виборців. Підтримка України з боку американського суспільства не зменшується. Та і, як би йому не хотілося, Трампу доведеться відповідати на питання щодо України на G7. Зокрема й щодо удару по Києво-Печерській лаврі. Це не буде в центрі уваги, але кореспонденти на G7 точно про це спитають,

– зазначив Рибачук.

Зверніть увагу! Як світ реагує на цинічний удар Росії по Києво-Печерській лаврі – читайте в матеріалі 24 Каналу. На удар відреагував також духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Чого очікувати Україні на G7: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 15 червня Росія вдарила дроном по Києво-Печерській лаврі. Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що безпілотник міг бути додатково оснащений запалювальною сумішшю. Це видно з того, якою була пожежа на даху Успенського собору.