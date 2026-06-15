Про це в коментарі для Новини.LIVE розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

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Припускається, що безпілотник, який атакував Лавру, міг бути додатково оснащений запалювальною сумішшю.

Стропила Успенського собору були оброблені вогнетривкими сумішами. Тобто вогонь не міг розповсюджуватися так швидко. Можливо, був якийсь заряд, який додатково підсилив це горіння,

– наголосив гендиректор.

Він також додав, що атака на Успенський собор була свідомим наміром пошкодити святиню. Зазначається, що влучання дрона сталося поруч зі східною вівтарною частиною, біля Стефанівського приділу. Після цього спалахнула пожежа на площі близько 800 квадратних метрів.

Остапенко зауважив, що найцінніші експонати та святині вдалося оперативно евакуювати. Зокрема, врятували раку святого Стефана – пам'ятку XVIII століття.

Також, за його словами, ще один удар прийшовся по башті Кущника на вулиці Івана Мазепи. Безпілотник пошкодив башту і потрапив у приміщення Мистецького арсеналу.