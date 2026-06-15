Об этом в комментарии для "Новости.LIVE" рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.

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Предполагается, что беспилотник, атаковавший Лавру, мог быть дополнительно оснащен зажигательной смесью.

Стропила Успенского собора были обработаны огнеупорными смесями. То есть огонь не мог распространяться так быстро. Возможно, был какой-то заряд, который дополнительно усилил это горение,

– подчеркнул гендиректор.

Он также добавил, что атака на Успенский собор была сознательным намерением повредить святыню. Отмечается, что попадание дрона произошло рядом с восточной алтарной частью, возле Стефановского придела. После этого вспыхнул пожар на площади около 800 квадратных метров.

Остапенко отметил, что самые ценные экспонаты и святыни удалось оперативно эвакуировать. В частности, спасли раку святого Стефана – памятник XVIII века.

Также, по его словам, еще один удар пришелся по башне Кущника на улице Ивана Мазепы. Беспилотник повредил башню и попал в помещение Художественного арсенала.