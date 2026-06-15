Как на циничный российский обстрел реагирует Европа и мир — читайте в материале 24 Канала.

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Что о ночной атаке говорят политики?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на Россию для прекращения войны.

Прошлой ночью произошли мощные обстрелы Украины, в результате которых погибло еще больше гражданских лиц, а Киевская Печерская Лавра, объект ЮНЕСКО, получила серьезные повреждения,

– сказала она.

По словам фон дер Ляйен, никто не стремится к миру больше, чем украинский народ, в то же время Россия в очередной раз продемонстрировала, что "ее интересует только насилие и разрушение".

На ночную массированную атаку также отреагировала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она осудила удар и отметила, что время для этого обстрела было выбрано неслучайно.

В тот же день, когда Украина начинает первый переговорный блок с ЕС, Москва в очередной раз демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, прочно укоренившейся в Европе,

– пояснила Кос.

Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что ущерб, нанесенный Киево-Печерской лавре во время атаки, является очередным шагом к эскалации разрушений. По его словам, Лавра является одной из главных культурных жемчужин Украины и важной частью общего европейского наследия.

Берсе также подчеркнул, что Совет Европы продолжает работать над механизмами привлечения к ответственности за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Не остался в стороне и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, Россия часто пытается позиционировать себя как защитница христианской цивилизации, однако удар по Лавре в очередной раз продемонстрировал ее варварское отношение и пренебрежение к общему культурному наследию человечества.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианства. Место поклонения на протяжении почти тысячи лет. Сегодня оно горит из-за России,

– написал Цахкна.

Массированный удар также осудил президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что для агрессора нет ничего святого. По словам политика, удар по Лавре, одной из важнейших православных святынь, продемонстрировал пренебрежительное отношение России к человеческим жизням, культурному наследию и духовной традиции, которую Москва считает своей.

Науседа также подчеркнул, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы положить конец войне.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил , что в этих ударах нет никакой военной логики, а есть лишь страдания, причиненные людям и наследию, принадлежащему всему человечеству.

Он также подчеркнул, что такие действия не должны остаться без последствий, а люди, отдающие эти приказы, должны быть привлечены к ответственности.

Бельгия солидарна с Украиной: мы продолжаем оказывать давление на Москву, добиваемся привлечения к ответственности за эти преступления и помогаем восстанавливать то, что разрушается,

– сказал Прево.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия, и подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для достижения перемирия в Украине, а затем и мира.

Маркон отдельно подчеркнул, что Киево-Печерская Лавра, одна из важнейших достопримечательностей украинского православия, занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ночью 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных БПЛА различных типов.

В Киеве беспилотник поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры. Впоследствии правоохранители обнаружили на месте происшествия фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе.