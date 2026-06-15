Як на цинічний російський обстріл реагує Європа та світ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Є жертви, постраждали історичні пам'ятки та житлові будинки: все про атаку на Україну 15 червня

Що про нічну атаку кажуть політики?

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на Росію для закінчення війни.

Минулої ночі відбулися потужні обстріли України, в результаті яких загинуло ще більше цивільних осіб, а Київська Печерська Лавра, об'єкт ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень,

– сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, ніхто не прагне миру більше, ніж український народ, водночас Росія вкотре продемонструвала, що "її цікавить лише насильство та руйнування".

На нічну масовану атаку також відреагувала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона засудила удар та зазначила, що час для цього обстрілу було обрано невипадково.

У той самий день, коли Україна розпочинає перший переговорний блок із ЄС, Москва вкотре демонструє, чого вона боїться найбільше. Демократичної України, міцно вкоріненої в Європі,

– пояснила Кос.

Тим часом генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що збитки, завдані Києво-Печерській лаврі під час атаки, є черговим кроком до ескалації руйнувань. За його словами, Лавра є однією з головних культурних перлин України та важливою частиною спільної європейської спадщини.

Берсе також наголосив, що Рада Європи продовжує працювати над механізмами притягнення до відповідальності за збитки, завдані російською агресією.

Не залишився осторонь і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Росія часто намагається позиціонувати себе як захисниця християнської цивілізації, однак удар по Лаврі вкотре продемонстрував її варварське ставлення та зневагу до спільної культурної спадщини людства.

Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні воно палає через Росію,

– написав Цахкна.

Масований удар також засудив президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що для агресора немає нічого святого. За словами політика, удар по Лаврі, одній із найважливіших православних святинь, продемонстрував зневажливе ставлення Росії до людських життів, культурної спадщини та духовної традиції, яку Москва вважає своєю.

Науседа також наголосив, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб покласти край війні.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що в цих ударах немає жодної військової логіки, натомість є лише страждання, заподіяні людям та спадщині, що належить усьому людству.

Він також підкреслив, що такі дії не повинні залишитися без наслідків, а люди, які віддають ці накази, мають бути притягнуті до відповідальності.

Бельгія солідарна з Україною: ми продовжуємо тиснути на Москву, домагаємося притягнення до відповідальності за ці злочини та допомагаємо відбудовувати те, що руйнується,

– сказав Прево.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини, та наголосив, що необхідно зробити все можливе для досягнення перемир'я в Україні, а потім і миру.

Макрон окремо підкреслив, що Києво-Печерська Лавра, одна з найважливіших пам’яток українського православ'я, занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, вночі 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Для атаки ворог використав 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 ударних БпЛА різних типів.

У Києві безпілотник уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Згодом правоохоронці знайшли на місці події фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе.