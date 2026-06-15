Про це президент США повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Що каже Трамп про переговори?

Після укладення меморандуму з Іраном Дональд Трамп прокоментував можливі майбутні дії щодо завершення війни в Україні.

Можливо, ми можемо щось зробити щодо України. Я думаю, що і Путін, і Зеленський відкриті до цього,

– сказав американський лідер.

Раніше США не були зосереджені на переговорах щодо завершення війни Росії з Україною через ескалацію на Близькому Сході. Наразі, за словами Трампа, Сполучені Штати переведуть свою увагу на це питання.

До слова, під час розмови з американським лідером напередодні Володимир Зеленський заявив, що особисто зустрінеться із ним під час саміту G7.

Що відомо про угоду США та Ірану?

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає, ймовірне поетапне послаблення санкцій проти Тегерану в обмін на співпрацю зі США та обмеження ядерної програми.

Дональд Трамп відповів журналістам, що "угода повністю підписана". Водночас високопосадовець США каже, що офіційне підписання заплановане на 19 червня.