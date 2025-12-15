Защитнику Украины теперь навсегда 48 лет. Трагическое известие сообщили на странице PEN Ukraine, а также в проекте "Недописанные", передает 24 Канал.

К теме "Мечта всей его жизни – дочь": история погибшего командира группы, который сам спас не одного военного

Кем был павший воин при жизни?

В 2015 году тернополянин добровольно вступил в Вооруженные силы Украины, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

После начала полномасштабного российского вторжения воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады, участвовал в боях за Киев, Житомирскую область, Донецкую область и Запорожье.

Как отмечает ПЕН, во время службы Костышин начал фотографировать природу и собратьев на фронте. С 2023 года его фотографии экспонируются в Украине и за рубежом, в частности во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе.

Погибший Юрий Костышин: смотрите фото с его страницы в Facebook

К тому же фотографии авторства Кота Характерника вошли в артбук Инны Гончар "#4.5.0.", сборника стихов Валерия Пузика "Три медали в ящике", поэтической книги уже погибшего военного Назара Мяликгулиева "Критик к народу или стихи моего детства".

Его фотографии также использовались на обложке музыкального релиза группы "Забавка и Дима" – Руина" на слова Василия Труш-Коваля.

В 2022 году тексты Юрия публиковались в благотворительном книжном проекте Мартина Якуба "Йбн блд рсн", а в 2023 – в антологии военных писателей "Голоса".

Кот Характерник также участвовал в аудиосборнике "Несокрушимые", где защитники читают украинскую поэзию. В частности Юрий декламировал стихотворение Юрия Руфа "Черным по белому".

Сейчас в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука Юрия Костышина "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций" – сборника фотографий и текстов военного времени, созданных на фронте. Эта работа стала его писательским дебютом.

Собственным горем потери поделилась и Тамара Гориха Зерня, заметив, что Юрий прекрасно понимал, что происходит в стране, видел все недостатки, но стойко и честно делал свою работу.

Воин, защитник, он был чрезвычайно поддерживающим и в реальной жизни, и в виртуальной. Всегда находил время подбодрить комментарием, что-то хорошее сказать, щедро показывал на своей странице тексты других авторов,

– написала она. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и уважение Герою!

