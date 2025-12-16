Ветеран, лицар ордену Богдану Хмельницького Богдан Мельник розповів 24 Каналу, що, аби Україні вистояти у цій війні, найперше необхідно провести ефективну мобілізацію, яка передбачає те, що вона буде загальною. Також важливо повторно оцінити всі підприємств з огляду на їхню стратегічність.

Як укріпити український фронт?

За словами Богдана Мельника, держава має усвідомити, що війна триватиме. Мають бути перебудови, зокрема і в залученні робочої сили.

Відповідно, необхідні дієві державні програми з працевлаштування ветеранів, а також освоєння нових професій жінками. Також необхідно провести аналіз діяльності окремих командирів, для яких ти ніколи не "напасешся" особовим складом,

– підкреслив ветеран.

Він пояснив це тим, що мова навіть не про уміння воювати, а про те, що люди своїми наказами дестабілізують ситуацію на полі бою.

Ми володіємо статистикою. Не може бути в одній бригаді 50% СЗЧ, в іншій – 90%, а ще в іншій – 10%. Люди, які дезертують, вони будуть в будь-якій бригаді. На це є об'єктивні й суб'єктивні причини, але у когось тікають всі, а в когось поодинокі випадки,

– сказав Мельник.

Тому, ймовірно, важливо провести оцінку командирів, які неефективно виконують свої завдання і знайти для них іншу роль у війську.

Також, на думку ветерана, має бути окрема державна політика щодо повернення втікачів з-за кордону.

Окрім цього, державі необхідно правильно розподіляти ті обмежені людські та фінансові ресурси, які є, та досягти консенсусу між елітами й народом.

Ця історія, коли люди віддають своє життя, люди віддають останні гроші, і при цьому на фоні ми чуємо про корупційні історії на мільярди. Це дестабілізує українське суспільство,

– висловися Богдан Мельник.

Однак, він наголосив, що донатити не можна припиняти, адже тільки армія стоїть на захисті українського народу.

Яка зараз ситуація на полі бою?