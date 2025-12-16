Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Богдан Мельник рассказал 24 каналу, что, чтобы Украине выстоять в этой войне, прежде всего необходимо провести эффективную мобилизацию, которая предусматривает то, что она будет общей. Также важно повторно оценить все предприятия, учитывая их стратегичность.

Как укрепить украинский фронт?

По словам Богдана Мельника, государство должно осознать, что война будет продолжаться. Должны быть перестройки, в том числе и в привлечении рабочей силы.

Соответственно, необходимы действенные государственные программы по трудоустройству ветеранов, а также освоение новых профессий женщинами. Также необходимо провести анализ деятельности отдельных командиров, для которых ты никогда не "напасешься" личным составом,

– подчеркнул ветеран.

Он объяснил это тем, что речь даже не об умении воевать, а о том, что люди своими приказами дестабилизируют ситуацию на поле боя.

Мы владеем статистикой. Не может быть в одной бригаде 50% СЗЧ, в другой – 90%, а еще в другой – 10%. Люди, которые дезертируют, они будут в любой бригаде. На это есть объективные и субъективные причины, но у кого-то убегают все, а у кого-то единичные случаи,

– сказал Мельник.

Поэтому, вероятно, важно провести оценку командиров, которые неэффективно выполняют свои задачи и найти для них другую роль в армии.

Также, по мнению ветерана, должна быть отдельная государственная политика по возвращению беглецов из-за границы.

Кроме этого, государству необходимо правильно распределять те ограниченные человеческие и финансовые ресурсы, которые есть, и достичь консенсуса между элитами и народом.

Эта история, когда люди отдают свою жизнь, люди отдают последние деньги, и при этом на фоне мы слышим о коррупционных историях на миллиарды. Это дестабилизирует украинское общество,

– высказался Богдан Мельник.

Однако, он отметил, что донатить нельзя прекращать, ведь только армия стоит на защите украинского народа.

Какая сейчас ситуация на поле боя?