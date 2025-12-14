Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ британских разведчиков от 13 декабря. Они в целом осмотрели ситуацию вокруг Северска и Покровска в Донецкой области.
Что говорит разведка Великобритании о боевых действиях в Донецкой области?
Британцы следят за ситуацией на фронте и замечают, что российские штурмовики все еще хотят пройти в Северск. Они пользуются туманом. Вероятно, некоторые позиции в центре города враг уже мог занять.
Однако, по данным разведчиков, Силы обороны Украины не стоят на месте. Военные борются за западные районы города. Российские фейки о том, что Северск находится под контролем России были опровергнуты.
Северск защищал большие города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск,
– говорится в отчете.
Свои выводы о боях в Покровске разведка Великобритании тоже сделала. Известно, что украинцы осуществляют небольшие рейды в северную часть Покровска, где периодически осуществляют зачистки от оккупантов. Через эти операции российские войска имеют большие потери – это примерно 395 тысяч погибших и раненых за год.
Почему все удивлены операцией ВСУ в Купянске?
Украинские защитники осуществили уникальную операцию по обороне Купянска благодаря грамотной и слаженной операции. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Хотя украинских сил на этом отрезке фронта было значительно меньше, но из-за их действий россияне фактически не смогли достичь своих целей.
Какова сейчас ситуация в Донецкой области?
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинская армия эффективно сдерживает давление и проводит активные действия на некоторых направлениях, в частности в Покровско-Мирноградской агломерации. На Купянском и Краматорском направлении воины также держат оборону.
Бойцы украинской армии рассказывают, что враг сейчас потерял темп у Покровска и не может прорвать оборону.
В то же время СМИ пишут, что бои за Покровск в Донецкой области продолжаются, и его захват Россией является вопросом времени. В таком случае позиции Украины во время переговоров с участием США могут ослабиться.