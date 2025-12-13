Об этом в интервью 24 Каналу отметил аналитик по нацбезопасности Марк Тот, подчеркнув, что особенно это давление ощущается от Уиткоффа и Кушнера, которые в составе переговорной группы США.

Смотрите также На это будет отвечать народ, – Зеленский о компромиссах по территориям

Какие риски будут, если Украина отдаст Донбасс?

Аналитик по нацбезопасности отметил, что Донбасс не сдается, Силы обороны Украины продолжают удерживать там оборону. Он подчеркнул, что это крайне важный "пояс крепостей".

Далее между ним, Киевом и Одессой ничего нет. Об этом сообщает ISW. Будут катастрофические последствия для военной сферы. По сути президент Трамп просит Украину совершить военное и национальное самоубийство, а это недопустимо,

– заметил Марк Тот.

Он убежден, что если это произойдет и украинские войска пойдут на такую уступку и покинут Донецкую область, это будет означать капитуляцию не только для Украины, но и для всей Европы. Тогда, по его словам, Путин начнет доминировать на европейском континенте.

"Мы это знаем, опираясь на недавно обнародованную стратегию национальной безопасности США. Трамп оставляет Европу на произвол судьбы, отказываясь от лидерства США в НАТО. Приняты временные меры. Конгресс установил минимальный уровень численности войск в законе об ассигнованиях на оборону", – рассказал Марк Тот.

Аналитик по нацбезопасности подытожил, что сегодня нависла реальная опасность и ныне решается судьба не только Украины, но и Европы.

К сведению! Президент Украины считает, что украинский народ должен высказать свое мнение относительно допустимости территориальных уступок. Зеленский заявил, что можно рассмотреть вариант проведения среди украинцев голосования в формате референдума.

От Украины ожидают отдать Донбасс: как это комментируют эксперты?