О том, в чем заложен наибольший риск таких предложений, в эфире 24 Канала рассказал политолог Валентин Гладких. Он отметил, что эти планы предусматривают юридическое признание российского суверенитета над украинскими территориями, в том числе и теми, которые Москва даже не смогла оккупировать.

Что предлагают в плане Трампа по оккупированным территориям

В обновленных версиях мирных планов для Украины снова появляются старые идеи. Киеву предлагают признать контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской областями и создать "серую" демилитаризованную зону примерно на 30% территории Донбасса. Также предлагают отвести украинские и российские войска за административную границу, которую еще даже не определили, и "заморозить" ситуацию в Запорожской и Херсонской областях по текущей линии фронта.

Да, они де-факто находятся под контролем России, но это суверенная территория Украины со статусом временно оккупированных территорий,

– напомнил Гладких.

Он подчеркнул, что даже в условиях оккупации международно признанные границы Украины не меняются. Формальные линии разграничения или "заморозка" фронта не отменяют того, что эти земли остаются украинскими, а не российскими.

Требование передать России украинские территории является абсурдным

Москва уже внесла в свою Конституцию целые Луганскую и Донецкую области, включая те части, которые даже не контролирует. Гладких назвал это нарушением международного права и попыткой навязать признание этих территорий как российских не только силой, но и на бумаге.

Передать просто под формально юридический контроль россиянам то, что они даже не взяли оружием, ну, это абсурд. И так точно не будет,

– сказал политолог.

Он добавил, что можно обсуждать различные технические варианты, например демилитаризованные зоны или расположение войск с обеих сторон условной линии. Но это не касается признания российского суверенитета над украинскими территориями. Тем более речь не может идти о передаче под такой суверенитет земель, которые сейчас даже не оккупированы Россией.

"Мирная бумажка" не решит войну

Валентин Гладких вспомнил, что идеи вроде "корейского сценария" или быстрого политического компромисса не являются новыми. В мире уже есть немало территорий с похожим статусом, где подписанные соглашения не сняли напряжение. В качестве примера он привел события между Таиландом и Камбоджей, где один документ не решил множество технических вопросов, которые впоследствии стали поводом для новых споров.

А если Трампу хочется подписать просто какую-то бумажку, чтобы сказать, что смотрите, война закончилась, то это очередная профанация, которая ничем не закончится,

– сказал политолог.

Украина уже имеет опыт Минских договоренностей, которые не принесли устойчивого мира. После этого, по словам Гладких, "все сделали свои выводы", поэтому повторение подобного подхода не изменит реальности на фронте, даже если на бумаге объявят о "завершении" войны.

Что известно о последних обсуждениях мирного плана для Украины?