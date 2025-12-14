Про це пише 24 Канал з посиланням на аналіз британських розвідників від 13 грудня. Вони загалом оглянули ситуацію навколо Сіверська та Покровська у Донецькій області.

Що каже розвідка Великої Британії про бойові дії на Донеччині?

Британці слідкують за ситуацією на фронті та помічають, що російські штурмовики все ще хочуть пройти в Сіверськ. Вони користуються туманом. Імовірно, деякі позиції в центрі міста ворог вже міг зайняти.

Однак, за даними розвідників, Сили оборони України не стоять на місці. Військові борються за західні райони міста. Російські фейки про те, що Сіверськ перебуває під контролем Росії були спростовані.

Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, – Слов'янськ і Краматорськ,

– йдеться у звіті.

Свої висновки про бої в Покровську розвідка Великої Британії теж зробила. Відомо, що українці здійснюють невеликі рейди у північну частину Покровська, де періодично здійснюють зачистки від окупантів. Через ці операції російські війська мають великі втрати – це приблизно 395 тисяч загиблих і поранених за рік.

Чому всі здивовані операцією ЗСУ в Куп'янську?

Українські захисники здійснили унікальну операцію з оборони Куп'янська завдяки грамотній та злагодженій операції. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Хоча українських сил на цьому відтинку фронту були значно менше, але через їхні дії росіяни фактично не спромоглися досягти своїх цілей.

