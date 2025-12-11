Питання Покровська впливає на позиції України у мирних переговорах. Про це пише Reuters, передає 24 Канал.

Що буде якщо Покровськ впаде?

Падіння міста не призведе до руйнування всієї лінії оборони України. Воно послабить позиції Києва у момент, коли тривають мирні переговори, щодо можливого завершення війни.

Москва заявила про повний контроль над містом, але українські сили повідомляють, що утримують позиції на півночі Покровська – колишнього логістичного центру з населенням близько 60 тисяч людей. Місто майже повністю зруйноване, там лишається близько 1 200 жителів.

Експерти відзначають, що інтенсивні бої за Покровськ створюють додатковий тиск на Київ у момент, коли у США обговорюють можливі варіанти мирного врегулювання. Росія наполягає на відведенні українських військ з усього Донбасу. Таку позицію Київ категорично відкидає.

Зверніть увагу! Незважаючи на локальне просування, темп російських наступальних дій залишається повільним через насиченість фронту безпілотниками та укріпленими позиціями ЗСУ. Противник наступає малими групами та намагається закріпитися у зруйнованій забудові.

Паралельно Росія активізує атаки у Запорізькій та Дніпропетровській областях і продовжує масовані ракетно-дронові удари, що призводять до значних пошкоджень енергосистеми України. Україна, зі свого боку, наполягає на досягненні "справедливого миру" й очікує на зміцнення підтримки з боку європейських партнерів, особливо в умовах невизначеності щодо подальших рішень США.

Оборона Покровська: останні новини