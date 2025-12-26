Он считался пропавшим без вести почти 2 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лозоватский сельский совет.

Что известно о Сергее Мельгунове?

Сергей Иванович родился 4 октября 1988 года. С детства жил в поселке Христофоровка Криворожского района, где и получал образование.

Работал столяром на частном деревообрабатывающем предприятии.

В августе 2023 года мужчина ушел на войну. Он защищал Украину на Донецком направлении.

К сожалению, 19 марта 2024 воин погиб при исполнении служебных обязанностей вблизи населенного пункта Водяное Покровского района.

У него остались жена, дочь, сын и мама.

На Рождество, 25 декабря, с Сергеем Мельгуновым попрощались в родном поселке.

Другие потери на войне