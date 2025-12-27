Про це інформує 24 Канал з посиланням на Заводську громаду, що на Полтавщині.

Дивіться також "Ми дивом вижили, а Матвійко – ні": у Києві вшанували дітей-спортсменів, яких вбила Росія

Що відомо про полеглого Євгена Курила?

Як розповіли у громаді, Євгеній Курило був родом із села Піски Лохвицького району на Полтавщині. Він народився 4 жовтня 1979 року та навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив до Лохвицької філії Полтавського технікуму харчових технологій.

Тоді воїн долучився на строкову службу в лавах ЗСУ, а після повернення продовжив навчання.

У мирному житті працював на цукровому заводі, згодом – на підприємстві ТОВ "Елеватор-Агро". Також навчався в Національній академії безпеки України.

На службу до Збройних Сил України Євгенія Курила призвали 26 квітня 2023 року. З березня 2025 року військовий вважався безвісти зниклим.

Загибель воїна з Полтавщини підтвердила ДНК-експертиза. За даними Полтавського ТЦК та СП, він поліг 11 березня 2025 року при виконанні бойового завдання на Курщині, що в Росії.

Вічна та світла пам'ять Герою. Уся громада в скорботі разом із родиною загиблого Захисника,

– висловили співчуття в громаді.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Герою!

Кого нещодавно втратила Україна на війні?