Що відомо про Лану Чорногорську?
Лана Чорногорська загинула 1 січня унаслідок влучання російського БПЛА на Південному напрямку.
Саті була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою… Для нашого підрозділу це велика втрата,
– згадують її побратими.
Дівчина була мисткинею, культурною діячкою та активісткою, а у підрозділі займалася різною роботою: як підготовкою дронів, так їхнім бойовим застосуванням, була як пілотом, так і штурманом.
Як розповіли у Суспільному, дівчина родом із Запоріжжя. Свого часу навчалася у Дніпрі, а жила у Києві, Одесі та Львові.
Втім, по-особливому любила Харків, який називала своїм містом. Там вона працювала журналісткою у місцевому медіа "Люк".
На війну пішла у 2024 році, а до цього займалася волонтерством. Про свій довгий шлях до армії Лана розповідала у подкасті "Вона. Війна" для "Накипіло".
Інші втрати України на війні
Підтверджено загибель українського захисника Костянтина Іщенка 2003 року народження. Він загинув на Покровському напрямку у 2024 році.
На фронті також поліг 22-річний Владислав Михайлов, військовий з Кіровоградщини. Він загинув під Куп'янськом, виконуючи службові обов'язки.
Після тривалого лікування від поранень, отриманих у серпні 2022 року, помер захисник України Петро Семчук із Рожнятівської громади.