Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпілотної авіації УДА.

Що відомо про Лану Чорногорську?

Лана Чорногорська загинула 1 січня унаслідок влучання російського БПЛА на Південному напрямку.

Саті була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою… Для нашого підрозділу це велика втрата,

– згадують її побратими.

Дівчина була мисткинею, культурною діячкою та активісткою, а у підрозділі займалася різною роботою: як підготовкою дронів, так їхнім бойовим застосуванням, була як пілотом, так і штурманом.

Як розповіли у Суспільному, дівчина родом із Запоріжжя. Свого часу навчалася у Дніпрі, а жила у Києві, Одесі та Львові.

Втім, по-особливому любила Харків, який називала своїм містом. Там вона працювала журналісткою у місцевому медіа "Люк".

На війну пішла у 2024 році, а до цього займалася волонтерством. Про свій довгий шлях до армії Лана розповідала у подкасті "Вона. Війна" для "Накипіло".

