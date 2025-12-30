О смерти бойца сообщили на странице Рожнятовского поселкового совета в Facebook, пишет 24 Канал.

Что известно о Петре Семчуке?

Петр Семчук был родом из села Сваричев Рожнятовской общины. Он родился в 1991 году.

В ряды Вооруженных сил Украины Петр вступил в июле 2022 года, уже в следующем месяце во время выполнения боевого задания защитник получил тяжелое ранение. После этого он длительное время проходил лечение. Впрочем, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Петр Семчук умер 28 декабря 2025 года.

Прощание с защитником и похороны состоятся 30 декабря в 11:00.

С кем недавно прощалась Украина?