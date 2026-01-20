Об этом сообщили в издательстве "Наш Формат" во вторник, 20 января.

Что известно о Владиславе Кириченко?

Жизнь Владислава Кириченко оборвалась утром 20 января.

Он болел онкологией.

Это невыразимая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и для страны в целом. Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины,

– написали в издательстве.

О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Справочно. В 2006 году Владислав Кириченко выкупил аудиоиздательство "Книга вслух". Именно так началась история "Нашего Формата". С тех пор издательство стало одним из самых популярных в Украине. Например, в 2022 оно выпустило более 500 названий книг общим тиражом более 2,2 миллиона экземпляров.

"Кириченко Владислав был одним из первых людей, с кем мне посчастливилось познакомиться в самом начале моего пути в книжной отрасли. В чем-то – наставник, в чем-то – внимательный и удивительно частый собеседник. Это большая потеря для всего книжного сообщества. Какой бы ни была противоречивой его личность, он оставался верным своим принципам и преданным делу, которое строил годами", – вспомнил основатель сети книжных магазинов Readeat Дмитрий Феликсов.

Он отметил, что несмотря на болезнь Кириченко продолжал работать и строить планы на развитие своего издательства.

