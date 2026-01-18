Про це пише 24 Канал. Про смерть журналіста розповів його колега Віктор Гальчинський.

Дивіться також "Востаннє сказав, як хоче назвати доньку": історія командира, про загибель якого писали росіяни

Що відомо про смерть Ігоря Берчака?

У Львові 17 січня помер відомий журналіст та військовослужбовець Збройних Сил України Ігор Берчак. Чоловік був відповідальним секретарем "Львівської газети" та заступником головного редактора Медіа "Львівська Пошта".

Крім того, Берчак активно займався громадською діяльністю, будучи членом правління Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

Гальчинський розповів, що прощання з Ігорем та чин похорону відбудеться 19 січня, о 14:00 у капличці лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО міста Львова на вулиці Миколайчука, 9.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Ігоря Берчака. Вічна пам'ять!

Яких втрат зазнала Україна останнім часом?