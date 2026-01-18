Про це пише 24 Канал. Про смерть журналіста розповів його колега Віктор Гальчинський.
Що відомо про смерть Ігоря Берчака?
У Львові 17 січня помер відомий журналіст та військовослужбовець Збройних Сил України Ігор Берчак. Чоловік був відповідальним секретарем "Львівської газети" та заступником головного редактора Медіа "Львівська Пошта".
Крім того, Берчак активно займався громадською діяльністю, будучи членом правління Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
Гальчинський розповів, що прощання з Ігорем та чин похорону відбудеться 19 січня, о 14:00 у капличці лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО міста Львова на вулиці Миколайчука, 9.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Ігоря Берчака. Вічна пам'ять!
Яких втрат зазнала Україна останнім часом?
Нагадаємо, військовослужбовець Ярослав Нестеренко загинув у стрілецькому бою на Дніпропетровському напрямку 1 грудня 2025 року. Герою назавжди залишиться 45 років. У загиблого залишились мати, донька, сестра, рідні, близькі та друзі.
Також відомо, що на Донбасі загинув заступник командира полку "Дніпро-1" майор Олександр Куралех внаслідок влучання російського FPV-дрона. Чоловік пішов захищати Україну ще у 2014 році, долучившись до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січеслав".