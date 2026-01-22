У яких областях складна ситуація в енергосистемі?

Окремий фокус зберігається на столиці, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Найскладніша ситуація залишається в таких областях:

Дніпропетровській; Чернігівській; Сумській; Харківській; Київській, а також місті Києві.

Ба більше, над відновленням електропостачання та опалення цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, зокрема й відряджених з інших областей.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Окремий фокус – на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.

Як повідомила Свириденко, уряд створив всі умови для швидкого та безперешкодного підключення таких установок. Крім того, працює єдине вікно для звернень від бізнесу.

В Укренерго ж розповіли, що цієї ночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють,

– пояснили в Укренерго.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані. Але після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також в усіх регіонах України у четвер, 21 січня, застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Нагадаємо! Протягом доби в усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Що відомо про ситуацію у столиці?