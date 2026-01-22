Проте він прогнозує перехід від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Про це Денис Шмигаль написав увечері 21 січня.

Читайте також Графіки запроваджені в усіх областях: як вимикатимуть світло 22 січня

Яка ситуація зі світлом та теплом у Києві?

Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення.

Але, за словами Шмигаля, енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків".

Зазначається, що вийти на цей режим планують найближчими днями.

За словами міністра енергетики, упродовж 21 січня над відновленням світла та тепла працювали 160 бригад. А вночі цим мали займатися 52 бригади.

"Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Щодо тепла та соціальної сфери", – додав він.

Шмигаль також повідомив, що вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Втім, без опалення досі 3 261 будинок.

Зверніть увагу! На критичних точках Києва працюють 124 генератори різної потужності. Також у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.

Яка ситуація по Україні?